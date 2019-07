Más de 100 personas durmieron bajo las tribunas del estadio de River

El dato también corrió entre las personas en situación de calle. "A mí me avisó una señora que me deja un lugarcito en el hall de su casa para dormir. Me dijo 'Germán' vaya a River que le van a dar ropa y comida. Y vine, y ahora me voy a quedar acá porque ya no hay colectivos que me lleven a Lugano y porque hace mucho frío", comentó el hombre, de 58 años, que pide un trabajo apto para su problema en la cadera.