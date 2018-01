Marcos Peña no descarta que la reforma laboral sea aprobada mediante "varias leyes"

El jefe de Gabinete, Marcos Peña, no descartó hoy que las medidas impulsadas en la reforma laboral sean aprobadas mediante "varias leyes".



"No es de vida o muerte que sea una sola ley o varias leyes", afirmó Peña, quien destacó que "van a haber modificaciones normativas que el Congreso definirá".



En declaraciones a Radio Mitre, el funcionario dijo que la reforma laboral puede dividirse en "varias leyes" pero que "lo que no podemos aceptar" es que no haya "cambios en un sistema laboral injusto y obsoleto".