Marcos Peña: "Cristina y Lavagna son propuestas conservadoras"

El jefe de Gabinete, Marcos Peña, afirmó que la ex presidenta Cristina Fernández y el ex ministro de Economía Roberto Lavagna "son propuestas antiguas, conservadoras, incluso en algunas cosas reaccionarias" y remarcó que votar a alguno de los dos sería "volver al 2002, volver al 2005, volver al 2007".







En este sentido, agregó que "Cristina representa una porción minoritaria de los argentinos que comparten su mirada sobre el país y sobre el mundo y que creen que el proceso de cambio que hemos iniciado los argentinos y que lidera éste gobierno es un retroceso respecto a las conquistas que tenía en su época".







En una entrevista que publica este martes Infobae fue consultado sobre si imagina alguna hipótesis de trabajo de acá en adelante sin Mauricio Macri como postulante a la reelección, a lo que respondió que "no" y enfatizó que "el que espera o el que piense que Mauricio Macri está golpeado, que no quiere hacer campaña, no lo conoce".







Peña también aseguró que "hay sectores que nunca aceptaron la legitimidad de las urnas y que se grafica en Cristina no yendo a la asunción de Macri y de ahí en adelante nunca asistiendo a una Asamblea Legislativa. Eso tiene un diseño, no es una improvisación".







A pocos días de conocerse el nuevo índice de pobreza, que según estimaciones privadas va mostrar un fuerte incremento, puntualizó que "la pobreza en el peor de los escenarios sigue estando igual que cuando nosotros llegamos de manos de un gobierno que decía que teníamos menos pobres que Alemania, o sea no creamos la pobreza nosotros".