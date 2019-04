Marcelo Tinelli felicitó a Sergio Uñac por la victoria en las PASO

Uñac, a su turno, le devolvió los elogios. "Yo no sé si él quiere ser candidato. Ese tema puntual no lo he hablado, debería definirlo él. Lo que sí, lo veo una persona muy atenta a la situación y que está sufriendo la crisis como la sufre cualquier argentino", dijo tras la visita.





En los últimos meses, el conductor mantuvo reuniones de alto impacto mediático con dirigente de primera línea, como el cordobés Juan Schiaretti y Roberto Lavagna. También elogió públicamente un eventual frente electoral entre el ex ministro de Economía, Sergio Massa y Juan Manuel Urtubey.



Si bien aseguró que no ha tomado ninguna decisión de participar en algún espacio político, Tinelli demuestra sus simpatías por un peronismo unificado. Incluso deslizó que le gustaría "mucho" la fórmula Lavaga-Uñac.