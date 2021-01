Mantienen la prohibición de vuelos al Reino Unido y recomiendan no viajar a Europa y EEUU

Este viernes vencía la resolución anterior donde también estaban Italia, Países Bajos, Australia y Dinamarca, donde ya se había detectado la nueva cepa de Covid-19. Sobre estos destinos por el momento no hay novedades, sin embargo el DNU indica que el Ministerio de Transporte podrá ampliar la nomina.

En otro tramo del decreto publicado durante esta tarde en el boletín oficial desalienta los viajes no esenciales. "Recomiéndase a los nacionales o extranjeros residentes en el país, y, en particular, a los mayores de SESENTA (60) años de edad o a personas pertenecientes a los grupos de riesgo definidos por la autoridad sanitaria, diferir sus viajes al exterior, cuando los mismos no respondieran al desarrollo de actividades esenciales", puede leerse en el decreto.

El escrito también aclara que las autoridades coordinarán las acciones necesarias para determinar los cronogramas de vuelos y la cantidad de pasajeros ingresarán en forma paulatina y diaria al país, especialmente a través de vuelos provenientes de Estados Unidos y de Europa.

Días atrás se supo que estaba en estudio la restricción de los vuelos internacionales y voceros del Ministerio de Transporte habían indicado que la decisión pasaría por la evaluación de la situación epidemiológica que realizara la cartera de Salud.

El tema había formado parte de la reunión que mantuvieron la semana pasada el presidente Alberto Fernández, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, pero finalmente no se tomó decisión alguna.