Mafalda celebra un nuevo cumpleaños

Si hablamos de Mendoza es imposible no mencionar el vino, las montañas y a Quino. Joaquín Salvador Lavado Tejón es el padre de esta criatura terrible, simpática y también muy atrevida.





La primera entrega de este personaje fue el 29 de septiembre de 1964 en la revista Primera Plana. Hoy, a 54 años de aquel lanzamiento, Mafalda se ha convertido, quizás, en una de las historietas más famosas del mundo.

Mafalda.jpg



Nacida en una típica familia porteña de clase media, esta niña, como todas, tiene familia y amigos que forman su pandilla. Pero Mafalda no es una niña como cualquier otra. Humilde y comprometida con las etnias, le preocupa el mundo y no entiende cómo los adultos pueden llevarlo tan mal.





Es famosa en el mundo entero por la gracia de sus preguntas, la inocencia de su mundo y la altura de sus ideales. Luchadora social incansable, emite manifiestos políticos desde su sillita con una inocente falta de inocencia. Puede decirse que es una revolucionaria más allá del lápiz y el papel.

mafalda1.jpg



Junto con sus compañeros de aventuras está su familia: su padre (no se revela el nombre en toda la tira), su madre, Raquel, su hermano Guille (el único personaje que crece a lo largo de la tira).





También hay un gran grupo de amigos integrado por Felipe, Manolito, Susanita, Miguelito y Libertad, la última en unirse a la pandilla.





A través de Mafalda y su entorno, su autor, Quino, reflexiona sobre la situación del mundo y las personas que en él vivimos.

mafalda2.jpg



Llama la atención que luego de más de cincuenta años, los diálogos, pensamientos e ideales de Mafalda sigan tan vigentes en el mundo actual. Quizás pese al paso del tiempo el mundo no ha evolucionado y las luchas sociales y los diferentes ideales siguen un mismo círculo que, por el momento, no tiene salida.





Hoy uno de los temas más candentes en la sociedad argentina puede ser la "lucha de los pañuelos". El verde versus el celeste. Los que apoyan la idea de aborto legal y los que no. Justamente la pequeña Mafalda quedó en el medio de la polémica y de esta lucha de ideales.





Se mostraron imágenes de ella con el pañuelo de ambos colores pero su autor, Quino, se encargó de desmentir ambas versiones, en lo que ha sido su última aparición en los medios, a través de un comunicado.

mafalda3.jpg



"Se han difundido imágenes de Mafalda con el pañuelo azul, que simboliza la oposición a la ley de interrupción voluntaria del embarazo. No la he autorizado, no refleja mi posición y solicito sea removida. Siempre he acompañado las causas de derechos humanos en general, y la de los derechos humanos de las mujeres en particular, a quienes les deseo suerte en sus reivindicaciones", dijo el dibujante mendocino para aclarar la situación.





Quizás este ha sido, hasta el momento, el último conflicto social en el que Mafalda quedó en el medio. Es que esta niña revolucionaria ha sido bandera de muchas marchas e ideales.





No solamente en Argentina la historieta creada por Quino hace 54 años es un éxito absoluto. Mafalda ha sido traducida a más de 30 idiomas y es leída en casi medio centenar de países.

mafalda4.jpg



Lo curioso es que esta tira se terminó de escribir en 1973, hace más de 35 años, por lo que su éxito actual es atípico en el mundo.





Justamente por su importancia a nivel mundial es que se transformó en el rostro de campañas de Unicef, la Cruz Roja Española, el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Argentina.





Mafalda también tuvo su versión televisiva, bajo la dirección de Jorge Martín, y en el último tiempo se actualizó y llegó a las redes sociales. En diciembre de 2012: Mafalda hizo su llegada oficial a las redes sociales, con las cuentas en Twitter, Facebook y Pinterest. Por primera vez en su historia, llegan los personajes de Quino a las redes sociales bajo el nombre MafaldaDigital.





Hoy se cumplen 54 años de aquel comienzo de este personaje. Seguramente era imposible imaginar que una historieta lograra semejante repercusión, pero esta niña nacida en San Telmo lo logró.

¡Salud, Mafalda!