Macri y un 2018 complicado: las 10 crisis más importantes que tuvo que enfrentar

A continuación, las diez crisis que resumen el año más difícil para la gestión de Mauricio Macri desde que asumió.

A principios de año la economía crecía, la inflación marchaba a la baja, un dólar valía poco más de $19, la tasa del riesgo país venía de mostrar su mínimo en diez años (342) y los números del Indec exponían una fuerte baja en la pobreza, que caía cinco puntos al 25,7%. Sin embargo, el contexto se invirtió y el Gobierno está cerrando su peor año en materia económica con una foto que muestra un país en recesión, una inflación que rodea el 47%, un dólar a casi $40, un riesgo país superior a 830 puntos y una pobreza de 33,6% según la UCA. Provocada por la volatilidad internacional y potenciada por la vulnerabilidad de la economía local, la crisis financiera obligó a acelerar el ajuste fiscal y a volver a pedir asistencia financiera al Fondo Monetario Internacional. El macrismo, que perdió apoyo en las encuestas y atravesó una crisis política con recambio de figuras en el gabinete, prevé la recuperación para el primer trimestre de 2019.

En medio de las "tormentas" financieras, el presidente Macri debió cambiar algunas figuras de su gabinete y redistribuir el poder entre sus funcionarios con el objetivo de recuperar la confianza de los mercados. El 3 de septiembre, tras una serie de reuniones en la quinta de Olivos, el Gobierno anunció una fuerte reestructuración de su equipo, la mayor desde la llegada de Cambiemos a la Casa Rosada. En una muestra de simbólica austeridad, los ministerios pasaron de ser 22 a 11. Algunas carteras se fusionaron y otras se convirtieron en secretarías. También se confirmó la salida de los vicejefes de gabinete Gustavo Lopetegui y Mario Quintana, que fueron reemplazados por el ministro de Modernización, Andrés Ibarra. Los únicos ministerios que no sufrieron modificaciones fueron el de Seguridad, Defensa, Transporte, Interior, Justicia y Exteriores.

"Fascismo" fue la palabra que usó Elisa Carrió para cuestionar una de las más recientes medidas de seguridad del gobierno de Macri. Se trató de un nuevo enojo de la diputada nacional en tiempos en los que el vínculo entre la legisladora y el Presidente no atraviesa su mejor momento. El nuevo protocolo del uso de armas de fuego por parte de las fuerzas de seguridad, la discusión por el financiamiento de las campañas electorales por parte de empresas privadas y los roces con el presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, a quien criticó por "rosquero" ubicaron a Carrió casi en la vereda de enfrente de Macri si no fuera por los reiterados mensajes de la líder de la Coalición Cívica para aclarar que no va a romper Cambiemos donde, según dijo días atrás, hay "corruptos". Pese a las tensiones, el Gobierno aspira a comenzar 2019 con una tregua.

El avance de la causa de los cuadernos de las coimas obligó al Gobierno a pasar de la euforia por la revelación de la maquinaria de corrupción kirchnerista a la preocupación y al intento de encapsular los efectos de la investigación periodística de LA NACION. El desfile de funcionarios kirchneristas indagados y arrepentidos y de importantes empresarios que admitieron haber pagado sobornos llevó a encender las alertas por las posibles consecuencias económicas del caso en plena recesión y a desplegar una serie de medidas para proteger el avance de las obras licitadas bajo el esquema de participación público-privada (PPP). Con el escándalo de corrupción en marcha, las empresas se encontraron ante dificultades para conseguir financiamiento y el Gobierno creó un fideicomiso para destrabar créditos. Con ello, buscó diferenciar a las empresas de las personas físicas.





El Gobierno debió hacer frente a la denuncia de irregularidades en la recaudación de Cambiemos para la última campaña legislativa en la provincia de Buenos Aires. Las sospechas de corrupción, reveladas por una investigación periodística, se dispararon cuando se hallaron en los listados nombres de personas que figuraban como aportantes pero que no habían donado un peso. La denuncia forzó a la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, a desvincular de su administración a María Fernanda Inza, titular de la Contaduría General de la Provincia y extesorera de Pro. "Doy la cara como lo he hecho siempre", dijo Vidal en una conferencia de prensa donde anunció que ordenó una auditoría sobre la rendición de fondos. En medio de la polémica, Macri respaldó a la gobernadora públicamente.

El debate sobre el accionar de las fuerzas de seguridad ante la delincuencia y los desmanes durante las manifestaciones se instaló en la agenda política, con el macrismo intentando imponer un "cambio cultural" y con la oposición denunciando represión y mano dura. El Presidente cuestionó los altos niveles de agresividad en las congregaciones, como en la previa de la final de la Copa Libertadores en las inmediaciones del estadio de River o en la votación por el presupuesto 2019. Por su parte, el caso del policía Luis Chocobar, que mató por la espalda a un delincuente en fuga que había apuñalado a un turista, generó una fuerte polémica. Macri lo respaldó mientras la Justicia lo procesó por homicidio. El debate por la "doctrina Chocobar" terminó convirtiéndose en una resolución de Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich, que establecía que las fuerzas de seguridad podrían disparar sin dar la voz de alto.

En medio del ajuste para reducir el déficit fiscal, el Gobierno debió enfrentar un fallo de la Corte Suprema de Justicia sobre la el índice de actualización de las jubilaciones en litigio legal que podía generar un importante agujero financiero que alejaría la meta exigida por el Fondo Monetario Internacional (FMI). Aunque la preocupación del macrismo no se concretó en su totalidad, el máximo tribunal avaló un nuevo índice para calcular los haberes de los jubilados distinto al que planteaba la Anses. Se trató de un nuevo revés judicial para el Gobierno, pero la Casa Rosada espera que el fallo tenga un impacto fiscal acotado. El fallo, que involucra a un caso específico, podría replicarse en otras 11.766 sentencias que confirmaron ese nuevo índice. Asimismo, la decisión del tribunal podría sentar jurisprudencia sobre al menos 150.000 casos.

La extensa búsqueda del submarino ARA San Juan no estuvo ajena a tensiones. Además de la auditoría que dispuso el Gobierno y que determinó responsabilidades internas por la desaparición del navío en noviembre de 2017, el macrismo recibió cuestionamientos permanentes por parte de los familiares de los 44 tripulantes, que en más de una ocasión denunciaron que el presidente Macri y el ministro de Defensa, Oscar Aguad, no estaban haciendo lo suficiente para hallar al ARA San Juan. El mandatario tuvo que salir a aclarar que los operativos no iban a ceder pese al pesimismo que crecía a medida que pasaban los meses. A un año de la desaparición, justo cuando la empresa contratada para buscar el navío hacía uno de sus últimos recorridos antes de suspender las tareas por 60 días, se halló el submarino. El presidente Macri decretó tres días de duelo nacional.

Que el Presidente haya avalado el comienzo del debate por el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo dejó expuestas divisiones al interior de la alianza gobernante y provocó el malestar de la iglesia católica. Las fotos de funcionarios macristas con pañuelos verdes (a favor del aborto) y celestes (en contra) se viralizaron en las redes sociales como una de las expresiones de esas diferencias, pero también hubo roces como el del ministro de Gobierno de Vidal, Joaquín de la Torre, quien criticó en duros términos al entonces ministro de Salud, Adolfo Rubinstein, quien se mostró a favor del proyecto. Mientras se debatía el proyecto en Cámara de Diputados, Elisa Carrió , una de las más ferreas detractoras de la iniciativa, amenazó con "romper" Cambiemos. Macri la recibió al día siguiente en Olivos para limar asperezas.

El macrismo planteó que costo de la fuerte devaluación de este año sea trasladado a las boletas de gas, pero debió dar marcha atrás luego no solo del rechazo unánime de la oposición, sino también luego de que surgieran roces dentro de Cambiemos. Ante el desafío del peronismo en el Congreso para derogar los aumentos se sumaron las críticas del radicalismo, que propuso que fuera el Estado quien se hiciera cargo de esos costos y no los usuarios residenciales. Finalmente, la Casa Rosada cedió, dio marcha atrás -aunque negaron que fuera así- y anunció que el Estado iba a absorber el gasto. Sin embargo, el año próximo tampoco estará liberado de los aumentos, pues el Gobierno ya anunció la semana que pasó subas en el transporte, la luz y el gas que superan por amplio margen la inflación prevista en el presupuesto 2019.





