-¿Está dispuesto a habilitar la interna para la candidatura presidencial ante el desafío de la UCR?

-Aún no lo he decidido, pero aceptaré lo que diga la mesa nacional de Cambiemos (sus referentes son Marcos Peña, María Eugenia Vidal, Horacio Rodríguez Larreta, Francisco Quintana y Rogelio Frigerio). A Martín Lousteau lo he invitado (a la gira) para ayudarlo a entender el mundo. Espero que le haya servido para aprender y transmitir esto.