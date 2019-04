Macri, sobre una posible fórmula con Lousteau: "Lo estoy conociendo"

"Lo estoy conociendo, pero no voy a pronosticar vice", dijo el jefe de Estado ante la pregunta sobre si el diputado Martín Lousteu podría ser su candidato a vice en un fórmula de Cambiemos con un radical de cara a los comicios de octubre.





Desde hace unos días se instaló esa posible fórmula. De hecho el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, dijo que no le parece "un disparate" una candidatura en conjunto. "No me parece un disparate. Tenemos muchas más coincidencias que disidencias con él y puede estar mucho más involucrado de lo que ha estado en la solución de los enormes problemas que tiene Argentina. Ojalá sea así", dijo Frigerio.





En cuanto a lo que ve para las elecciones analizó que "el kirchnerismo tiene la misma intención de voto" pero reconoció que "muchos votantes de Cambiemos pasaron a indecisos" y vaticinó que "va a ser una elección pareja".





También dedicó unos minutos a hablar sobre los integrantes de su mesa chica y definió como un "mito" que "Vidal y Larreta no se llevan bien con Marcos Peña". "El nivel de entendimiento y lealtad no se vio nunca en la política", lanzó orgulloso.





Sobre el ritmo de la economía evaluó que hubo "un pico de inflación que nadie previó". "Estamos seguros que estas medidas económicas van a ser un alivio", pronosticó. Además repitió que se está en el rumbo correcto y que se siente "bien y convencido de lo que estamos haciendo". Sobre el final volvió a admitir que debió "haber sido más prudente con los pronósticos".

(Fuente: Ámbito)