El presidente dormirá en Moscú, y luego abordará su vuelo privado rumbo a Suiza. Si no hay cambios protocolares, ese día (24 de febrero), a las 11.20 hora local, Macri disertará frente a los empresarios más poderosos del mundo en el Foro Económico de Davos. Ya no estará Sergio Massa, como ocurrió en 2016, cuando el ex diputado nacional aparecía como líder de la oposición y e integró la delegación oficial.

Macri se reunirá con los CEO´s de las principales compañías del planeta, recibirá en la Casa Argentina –que se levantará para la ocasión en las cercanías del Foro Económico—y no descarta un pull aside (encuentro informal) con Donald Trump, que pese a sus diferencias con el libre comercio viajará especialmente a Suiza para ratificar su programa de gobierno. El Presidente de los Estados Unidos está bajo fuego cruzado por la publicación del libro Fire and Fury, que desnuda su peculiar manera de administrar la Casa Blanca. Este libro del periodista Michael Wolff es furor en DC y New York, y ya llegó –vía Amazon–, al primer piso de Balcarce 50.

El jueves 25 de enero, a la tarde, Macri sube al avión de nuevo y parte a París, adonde se encontrará con Emmanuel Macron, presidente de Francia. Macron trabó el anuncio político del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, y Macri vuela a la Ciudad Luz para convencer al líder francés. El Presidente argentino está molestó con Macron y pretende destrabar el acuerdo multilateral durante su viaje relámpago a París. Si Macri cumple su objetivo, se reanudaran las negociaciones en Bruselas, que tienen la complejidad de un laberinto construido por jefes de Estado y burócratas.