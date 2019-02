Macri se concentra en la campaña presidencial y adelanta dos viajes a Europa

En plena campaña electoral, Macri no quiere ir a la ONU y, si lo hace, es por pedido de Trump para tratar la situación política y social en Venezuela. Nicolás Maduro aún soporta el embate de la diplomacia mundial liderada por la Casa Blanca y no se descarta que Trump utilice la asamblea de la ONU para profundizar su ofensiva contra la dictadura socialista. Macri es protagonista clave en la crisis venezolana y no tendrá otra alternativa que suspender la campaña y viajar a New York.