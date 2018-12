Macri pronosticó "un leve superávit" y una "baja de la inflación"

El presidente Mauricio Macri buscó calmar los ánimos ante las eventuales inversiones que llegarán al país después del G20 y, si bien dijo "entender las ansiedades", aclaró que "las cosas sin un proceso". Además, pronosticó una "baja de la inflación" y una "lenta puesta en marcha de la economía" para el próximo año.

"Tenemos meses en los que puede haber un leve superávit. Esto debería reflejarse en una baja de la inflación para el próximo año y una lenta puesta en marcha de la economía, aunque despareja por regiones", señaló.

En declaraciones a TN, el presidente destacó que el acuerdo con el G20 "logró estabilizar la economía", tras lo cual arriesgó: "Tenemos meses en los que puede haber un leve superávit. Esto debería reflejarse en una baja de la inflación para el próximo año. Y una lenta puesta en marcha de la economía, aunque puede ser desparejo por regiones".

También anticipó que las exportaciones "van a hacer aumentar el empleo", aunque avisó que "va a ser lento". "Esto no se cambia de un día para el otro. Es un proceso lento porque venimos de una extrema fragilidad. Hay que consolidar a la Argentina", enfatizó.

Algunas de las principales frases de Macri en la entrevista con TN:

>> G20

"No subestimemos la magia que podemos tener. Generamos un ambiente de alegría y buena energía"

>> Trump

"Donald Trump es un negociador muy duro y por eso casi que no quería venir. Pero mi estilo no tan protocolar me ayudó. A Donald tengo la suerte de conocerlo hace más de 30 años y es un amigo"