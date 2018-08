Macri: "Muchos dicen que no me conviene que Cristina Fernández vaya presa"

El presidente Mauricio Macri se refirió hoy sobre la posibilidad de que Cristina Kirchner termine detenida en el marco de la causa que investiga una supuesta red de corrupción durante los 12 años que duraron los gobiernos kirchneristas, y aseguró: "Muchos dicen que no me conviene. Pero yo no hago lo que me conviene a mi, sino lo que le conviene al país, y lo que le conviene es que haya un sistema judicial independiente; que no esté manipulado para que sucedan o no las cosas".

En una entrevista con el periodista Andrés Oppenheimer en la senal CNN, el Jefe de Estado afirmó que la investigación que lleva adelante el juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli "le conviene y es fundacional para la Argentina". "En la Argentina, en los últimos 20 días bajó el rating de Netflix", ironizó.

"Estoy muy contento que sea en mi presidencia, durante mi Gobierno, que hemos permitido que toda la verdad salga a la luz. Algo que me comprometí con los argentinos es que la verdad esté sobre la mesa, y que la ley es la misma para todos, que no había más privilegios frente al no cumplimiento de las leyes. Eso es lo que está sucediendo en la Argentina", reconoció Macri, al tiempo que ratificó su pedido que el Congreso apruebe la ley de Extinción de Dominio.

Macri, además, le dedicó una palabras al chofer Centeno: "Lo meticuloso de sus anotaciones es de un toc de él; uno se tiene que reír para no llorar".

"Si se comprueba, es algo medio inédito, porque corrupción siempre hubo en el mundo, pero que desde el Estado se haya montado un sistema de no poder trabajar si no hay un pago yo no había visto nada igual ni tan organizado", indicó.

Sobre la situación de los empresarios investigados por el pago de coimas, el Jefe de Estado se refirió a su primo Angelo Calcaterra, ex dueño de Iecsa: "Me avisó que se iba a presentar (a declarar ante el juez Bonadio). Siempre es mejor ir con la verdad, con todo el dolor del mundo porque le tengo un gran afecto. Pero hay decisión para que nada se tape".

LA SITUACIÓN ECONÓMICA DEL PAÍS

Por otro lado, el mandatario se refirió a la situación económica del país y volvió a explicar las dificultades que presenta el contexto internacional y los problemas internos como la sequía que afectó la producción del campo. "Somos un país con un fuerte déficit fiscal, que requiere financiamiento internacional, y no tiene un sistema financiero potente y eso nos trae una debilidad", aseguró.

En este sentido, Macri señaló estar convencido "que la Argentina va a retomar el camino de crecimiento, ya sin sequía, con una cosecha de trigo récord y el ingreso que pueda generar el turismo". Además, remarcó: "El turismo va a ser una gran solución para muchos en el futuro porque genera trabajo de calidad".

"Siento que subestimamos el impacto de corregir los precios relativos de las tarifas. En la Argentina se regalaba la luz, el gas y los servicios sanitarios. Eso solo llegó al 1500% de aumento que impactó en el índice y que generó un comportamiento del aumento hacia toda la sociedad", explicó el Presidente durante la entrevista.

Y agregó: "Argentina tiene una sociedad que esta contaminada por el fenómeno de la inflación. Se corren los precios para no perder".

Sobre la investigación por los cuadernos de Centeno, el Jefe de Estado reconoció que "lamentablemente genera una tensión adicional de los mercados sobre la Argentina,porque hacen un paralelismo errado con el "Lava Jato" en Brasil; nosotros contratamos la obra pública entre el 40 y 50% más barata de lo que se hacía antes".

REELECCIÓN Y LOS HOMENAJES A NÉSTOR KIRCHNER EN EDIFICIOS PUBLICOS

Macri, además, aseguró que acompañará las medidas que se resuelvan en los parlamentos para retirar el nombre de Néstor Kirchner de monumentos, calles y edificios públicos: "Nunca tuvo sentido, porque ellos se ejercieron sus mayorías y su prepotencia para hacerlo. Pero en todos los países esperan décadas antes de ponerle el nombre de algún expresidente o ex dirigente a un lugar público. Acá se hizo algo que nunca en la Argentina había sucedido, una vez más, atropellando. El cambio de nombre del CCK está en debate. Yo creo que eso va a suceder; ya está empezando a suceder en distintos lugares de la Argentina, así que eso es cuestión de tiempo".

"Claramente, nunca debió haber sucedido porque justamente la historia tiene que juzgar a las personas. Después que pasa un tiempo y ahí uno toma posiciones", indicó.

Durante otro pasaje de la entrevista ratificó que buscará la reelección en el 2019: "Lo he dicho. De hecho, si la gente cree que debo seguir colaborando lo voy a hacer. Nunca he escapado a mi responsabilidad. Insisto, si realmente la vocación de continuar la línea del cambio está, yo no voy a decir que no".

VENEZUELA, NICARAGUA, MERCOSUR Y LA ALIANZA DEL PACÍFICO

En referencia a la situación en Venezuela, el mandatario dijo que no le caben dudas que en el país que gobierna Nicolás Maduro "se violan sistemáticamente los derechos humanos y se atacan a los ciudadanos y la oposición". En esa línea, recalcó que "Chile, Colombia y Paraguay", además de Argentina, tienen "cada vez más consenso para tomar medidas que puedan ayudar a los hermanos venezolanos".

"No sé qué más podemos hacer. Todo ha ido para peor. Maduro no ha cambiado en nada y le ha hecho perder el tiempo a un montón de gente que intentó mediar. Nunca nada tuvo la dirección correcta", sostuvo sobre el rumbo de Venezuela y la posición que han tomado algunos países latinoamericanos con respecto a la situación conflictiva que atraviesa el país.

También se refirió a la situación de Nicaragua, donde ya murieron más de 300 personas durante protestas contra el gobierno de Daniel Ortega. Consultado sobre porqué los países latinos no afrontaron con más decisión el conflicto en aquel país, señaló que "la capacidad de reacción del mundo siempre es lenta" y que "el sistema internacional tiene sus fallas para reaccionar en tiempo y forma con la capacidad que los humanos se necesitan".

No es la primera vez que el jefe de Estado hace referencia al escándalo que se desató luego de que los cuadernos de Oscar Centeno, ex chofer de Roberto Baratta, mano derecha del ex ministro de Planificación Julio De Vido, tomen estado público y se conviertan en la base de una causa que investiga un circuito de corrupción en los años en los que Cristina Kirchner gobernó el país.

"Necesitamos que la Justicia nos diga si esto es verdad y que nos demuestre que no hay impunidad", aseguró Macri la primera vez que se expresó sobre el tema. Fue durante un acto en Quilmes en los primeros días de agosto.

Ese día envío un mensaje contundente a los ex funcionarios del kirchnerismo involucrados en la causa. "No queremos más políticos que nos digan que vienen a terminar con la pobreza y la única pobreza con la que terminan es la de ellos", sostuvo.

La última novedad de la causa tuvo un fuerte impacto político. José López, secretario de Obras Públicas del ministerio de Planificación durante la presidencia de Cristina Kirchner, acordó con el fiscal Carlos Stornelli convertirse en "imputado arrepentido". Fuentes con acceso a la causa aseguraron que López hizo aportes "muy importantes" y brindó "datos nuevos" a la investigación en torno al entramado de corrupción en la obra pública.

