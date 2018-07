Macri: "Mi tarea es defender a los argentinos, no lidiar con prejuicios"

El presidente Mauricio Macri justificó el rol de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico y destacó que su tarea es "defender a los argentinos, no lidiar con prejuicios del pasado".





Además, afirmó que no hay ninguna posibilidad que se altere el proceso democrático en la Argentina y reiteró las criticas a la oposición por la reformulación de las Fuerzas Armadas.





"Nosotros hacemos algo moderado que para nada viola la ley de Defensa", resaltó.





Al respecto aseguró que la iniciativa que adoptó ciñe a que el ejército ayude a combatir el narcotráfico.





"Mi tarea es defender a los argentinos no lidiar con prejuicio del pasado. Yo no le tengo miedo al cambio y encaremos las cosas aunque toque intereses que algunos no les gusta como enfrentar el narcotráfico", concluyó.