Macri, luego del veto a la ley antitarifas: "Esta ley no permitiría continuar con las obras en el país"

/// Por María Eugenia Vega





"Elegí Salta porque es uno de los lugares más lindos de Argentina", expresó el presidente cuando le dio la cara a los periodistas de varias provincias, que habían viajado al Norte, para escuchar la razón por la cual vetó la ley "antitarifas", que había aprobado el Senado en la madrugada. Macri señaló con el dedo la pinchadura de rueda que intentó hacer la oposición por haber impulsado un proyecto para retrotraer las tarifas a diciembre. "El Congreso y el Senado deben entender que esto es por el federalismo", remarcó el mandatario nacional y le tiró una indirecta a los gobernadores, poco antes de convocarlos a una reunión para solicitarles su apoyo para la aprobación del presupuesto 2019. "Si esta ley continuaba no se iban a poder hacer obras estratégicas en todo el país", delineó y más adelante concluyó la idea haciendo alusión a la importancia de concretar las mejoras en Ruta 40. Este proyecto es precisamente uno de los más anhelados por los sanjuaninos ya que la autopista uniría esta provincia con Mendoza, de manera más segura.









Al respecto del veto, Macri explicó que "esta ley no iba a continuar porque no está financiada" y también aprovechó para pedirles un esfuerzo más a los argentinos, porque "nada gratis puede ser verdad", dijo. "La plata no aparece con una varita mágica", figuró el presidente y aprovechó para volver a explicar que decidió tocarle la puerta al FMI para solicitarle ese acompañamiento financiero que necesita el país. "El mundo nos apoya como nunca antes", señaló.