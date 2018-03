Macri: "Los argentinos estamos maduros para un debate profundo sobre el aborto"

Macri destacó que no tiene "ningún problema personal con Cristóbal López" y adelantó que "dentro de la ley quiero recuperar lo más posible – la deuda de la AFIP – para los argentinos". Además, afirmó que "hay que cuidar los puestos de trabajo en el Grupo Indalo".

El Jefe de Estado, además, aseguró que la política está detrás de los cantos con insultos en su contra que se multiplicaron en diversos estadios de fútbol en el último mes. "Me pareció creativo y gracioso pero no dejo de pensar que la política está detrás de eso", expresó durante una entrevista con el periodista Luis Majul en el programa La Cornisa, en el canal América, y recordó, en esa línea, que en su etapa como presidente de Boca Juniors "jamás hice política para mí".

"Si hay alguien que entiende de la pasión del fútbol y de lo que es la cancha, soy yo", explicó el mandatario sobre los insultos, al tiempo que advirtió que "hay mucha gente que se suma para descargar". En un claro gesto de desdramatizar la multiplicación de los cánticos en su contra, Macri afirmó: "La rima está buena, esa rima está bien".

También criticó la difusión de las escuchas judiciales entre Cristina Kirchner y Oscar Parrilli. "Me pareció pésimo que se hayan conocido las escuchas, la Justicia no puede difundir conversaciones que son privadas", lamentó. En esa línea, afirmó que las escuchas "no me merecen ninguna valoración positiva".

En otro tramo de la entrevista, Macri volvió a hacer referencia a su posible candidatura presidencial en el 2019. Aunque en primera instancia dijo que prefiere "no hablar de reelección", en segundo término afirmó que tiene "un compromiso con los argentinos, si ellos creen que tengo que seguir, lo haré". De ese modo, le abrió las puertas a una segunda candidatura para seguir ocupando la presidencia del país.

Con respecto a la problemática de la inflación que sufre la Argentina y la lucha de su gobierno para bajarla , dijo que pensaban "que íbamos a bajar más rápido la inflación", pero destacó que "hay que mirar la tendencia, porque está bajando". Y sentenció: "Vamos a llegar a un dígito de inflación".

"En la medida que nosotros tengamos menor inflación, el dólar se va a mover mucho menos", aseguró, al tiempo que convocó a los empresarios a trabajar en conjunto. "Si ellos bajan los precios, la gente puede vivir mejor", indicó.

Por otra parte, el jefe de Estado habló sobre sobre su gabinete y sobre los ministros que tienen dinero depositado en el bancos del exterior. "Si ellos traen sus inversiones acá, después van a decir que lo hicieron por beneficio propio", explicó. Y en esa línea, afirmó: "Por primera vez después de mucho tiempo, personas que tenían mucho para perder vinieron a ayudar".

Además, en referencia a las acusaciones o investigaciones que pesan sobre sus ministros, dijo que su tiene "una mínima duda con alguien, soy el primero en separarlo". En ese sentido, aseguró que se mezclan todos los temas. "Pasamos de los bolsos de (José) López a hablar de cuestiones personales", explicó.

La ley del aborto y el caso Chocobar Luego de habilitar la discusión legislativa para que se despenalice el aborto, Maurici Macri admitió que "si la ley que se vota es contraria a mi pensamiento, no la voy a vetar". En esa línea, pidió "que se escuchen todas las posiciones" y volvió a remarcar que está a favor de la vida "pero espero que el debate se dé democráticamente".

En referencia a la actuación del policía Luis Chocobar durante un robo en el barrio de La Boca, el Presidente dijo que el efectivo policial "actuó como debía" y pidió "cuidar a la gente que nos cuida". "No puedo cuidarlos si no cuidamos y respetamos a los que nos cuidan", solicitó.

Por último, aseguró que "la reelección de (Horacio Rodríguez) Larreta y (María Eugenia) Vidal es fundamental para el futuro de la Ciudad y la Provincia". Además, y con respecto a la posibilidad de reelegir, afirmó: "Lo tengo muy claro. No estaré un día más de lo que diga la Constitución". Infobae

