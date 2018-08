De este modo, brindó un fuerte mensaje para combatir la corrupción al sostener: "Yo no tengo pensado hipotecar mi Gobierno ni el futuro de los argentinos por defender a nadie que actúe fuera de la ley". Asimismo, precisó: "Desde el Gobierno estamos haciendo lo que hay que hacer para asegurar la transparencia, la institucionalidad", tras sostener que ambos valores "son fundamental para avanzar hacia un país que queremos o nos merecemos".









Mauricio Macri en el encuentro anual de la Asociación Empresaria Argentina (AEA) Encuentro. Los principales referentes de la Asociación Empresaria Argentina (AEA) organizaron una reunión fuera de la agenda habitual. Ante la complicada situación que tomó la economía, el aumento de la inflación, y los anuncios recientes de ajustes de gastos, los CEOS de las principales compañías argentinas (explican el 70% de la facturación anual del país) decidieron debatir sobre estos temas, y junto al Presidente.









"Hoy como sociedad empezamos a decir las cosas por su nombre, empezamos a poner los problemas de verdad sobre la mesa, a no negarlo, a no buscar soluciones mágicas, y sobre todo a no gastar sin control los recursos del Estado, que son los recursos de todos los argentinos", agregó Macri en otra parte de su discurso.









Entre los presentes en la reunión, que tuvo lugar en el Hotel Sheraton de Capital Federal, se encontraban Paolo Rocca, CEO del Grupo Techint y Aldo Roggio (del grupo Roggio), quien admitió haberle pagado coimas a Ricardo Jaime, exsecretario de Transporte.









El encuentro también sirve para renovar el apoyo al Gobierno, en momentos en que la crisis económica se acrecienta. Será un respaldo a la decisión del Cambiemos de avanzar mas definida y claramente en el recorte de gastos y el achique del déficit fiscal, política que comenzó con el recorte de $ 65.000 millones anunciado por Nicolás Dujovne, y acompañado por el resto del gabinete.





En pleno escándalo por los denominados "cuadernos de las coimas", investigación en la que varios empresarios reconocieron haber pagado dádivas durante el kirchnerismo, el presidente Mauricio Macri mantuvo un encuentro este jueves con 150 ejecutivos de las principales empresas del país y aseguró: "Si reciben un pedido indebido, acá tienen un Presidente al que acudir".