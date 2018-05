Macri: "Las transformaciones requieren esfuerzo, convicción y persistencia"

El presidente Mauricio Macri aseguró hoy que las transformaciones profundas "no son fáciles" y que requieren "esfuerzo, convicción, y persistencia", al participar de la inauguración de la estación Facultad de Derecho de la Línea H de subterráneos.

"Las transformaciones no las hace un gobierno sino la sociedad, el conjunto de la sociedad convencida de lo que está haciendo. Siento que este entendimiento avanza", manifestó Macri.

subte

"Estas obras cuidan la vida de los argentinos. Esto es parte de una agenda de hacerse cargo de muchas cosas que estaban pendientes. Es parte de un camino que hemos decidido tomar, un camino de transformación, un camino de cambio profundo", añadió.

El presidente participó hoy junto al jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta de la inauguración de la Estación Facultad de Derecho "Julieta Lanteri", nueva cabecera hacia el norte de la línea H de subte que sumará mas de 40.000 pasajeros nuevos.

macsubte11.jpg

"Siento que cada vez somos más los que nos damos cuenta que lo que no podemos hacer es resignarnos, que lo que no podemos hacer es decir no se puede. Debemos ser protagonistas cada uno desde su lugar haciendo su mejor trabajo", indicó Macri.

"Esta estación es mucho más que la comodidad, la seguridad, el ahorro de tiempo. Esta obra expresa una forma de hacer política. Es sinónimo de alegría, de esperanza, de cambio, y no más de corrupción", agregó.

Asimismo destacó el lanzamiento en todo el plan del plan de infraestructura "más importante de nuestra historia", con obras que empiezan y terminan, contrariamente a lo que "ocurría en el pasado".

"Obras que han servicio para poner en marcha la generación de empleo con tre de quince sectores que permitieron que generemos 600 mil puestos de trabajo. Es mucho pero hace falta muchisimo mas".