Macri sobre las naftas: "El combustible bajará y las energías renovables nos harán potencia mundial"

"Cuando uno mira para atrás, dice 'no se puede creer dónde estábamos y adónde hemos llegado. Cuando miramos para adelante, sabemos que todavía falta mucho. Entonces, ahí espero que en esa mesa los gobernadores sean jugadores importantísimos. Hemos hablado hablado muchas cosas de estas con ellos en estos 20 meses. Aunque sean de distintos partidos políticos, que se sumen los intendentes importantes, los gremios, que también participe el Congreso y la Justicia como los otros poderes. Son todas cosas que cruzan los distintos ámbitos de poder de la Argentina, en el que tenemos que estar todos comprometidos. Lo importante es que lo hagamos sin miedo. Tenemos que vencer cualquier tipo de miedo o resignación. Estamos acá demostrando que el 'no se puede' no va más, acá estamos para el 'sí se puede'".