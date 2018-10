Macri lanzó: "Nunca hubo tanta libertad de prensa como ahora"

El presidente Mauricio Macri aseguró que "nunca antes hubo tanta libertad de prensa como ahora" en la Argentina, al participar en Salta del cierre de la 74ª Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).

"Tal vez esto es lo más difícil, pero libertad de prensa es no enojarse con ninguna voz, porque debemos entender que el país es un coro de voces y que distintas personas cantan distintas canciones", afirmó el jefe de Estado.

En ese sentido, Macri sostuvo que "libertad de expresión y de prensa son valores esenciales, el verdadero corazón de la democracia", y aclaró que "detrás de estos dos valores está la búsqueda de la verdad, que junto con la transparencia es innegociable".

"Este es un compromiso fundamental que nuestro Gobierno tomó como Bandera", remarcó desde el Hotel Sheraton, en Salta, junto al gobernador Juan Manuel Urtubey, el secretario general de la Presidencia, Fernando de Andreis, y de Comunicación Pública, Jorge Grecco, y por el vocero presidencial, Iván Pavlovsky.

El Presidente indicó además que la "libertad de prensa es no usar más el dinero público gastando enormes cifras en propaganda política, es no invadir más las casas con eternas cadenas nacionales, atacando a quienes piensan distinto y bajando línea", en alusión a la ex presidenta Cristina Kirchner.

El jefe de Estado aseguró también que, entre otras cosas que han cambiado en la Argentina, "nunca antes hubo tanta libertad como ahora" y aclaró que esa filosofía del Gobierno es la que "nos da confianza para crecer".

"A veces algunos dicen que el Gobierno no debería tolerar que se diga cualquier cosa en los medios", afirmó Macri, que seguidamente precisó que "esa Argentina se terminó" y que "en la Argentina de hoy cada persona puede decir libremente lo que quiere y piensa".

Al respecto, sostuvo que "ya no hay un Gobierno generando medios adictos que manipulen la información a su favor y presionando a periodistas que difundan su versión".

Macri, además, sostuvo que la liberad de prensa "es no generar medios que sólo difundan la visión del poder, sino permitir que las voces opositoras tengan espacio en los medios del Estado, sin restricciones".





Conflictos a fin de año

El presidente Mauricio Macri aseguró hoy que "hay que trabajar mucho de acá a fin de año", al referirse a los eventuales conflictos sociales que podrían surgir en diciembre próximo.





En el marco de una breve visita a Rosario, Santa Fe, el jefe de Estado se acercó a la prensa y contestó una sola pregunta sobre cómo pensaba que sería la situación social en los últimos meses del año.





"Falta mucho, hay que trabajar mucho de acá a fin de año", señaló el mandatario nacional.