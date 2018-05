Macri sobre la suba de tarifas: "Las leyes mágicas que proponen retrotraerlas suenan bien, pero de dónde sacamos la plata"

De ser aprobado en la Cámara Alta, las versiones que circulan es que el Presidente vetaría dicho proyecto: "Cada parte tiene que ceder algo para que ganen todos. Vamos a ocuparnos de que se concreten las obras y que no haya corrupción. Mientras se da el debate sobre las tarifas el consumo aumentó un 8 por ciento más. Hay que adoptar hábitos más sencillos. A partir de hoy se va a poder calcular cuánto ahorrarse por mes o año cambiando las lámparas comunes por las leds que consumen un 15 por ciento menos".





"Las leyes mágicas que proponen bajar las tarifas a diciembre del año pasado suena bien pero ¿de dónde sacamos la plata? Les pido a los senadores y gobernadores peronistas que no se dejen llevar por las locuras de Cristina" remarcó.





A renglón seguido resaltó que: "No tenemos ese dinero. Hace más de 70 años que el Estado gasta más de lo que tiene. Les pido que senadores y gobernadores peronistas que sean responsables con el futuro de los argentinos y no voten una ley inconstitucional. Ya varios legisladores dijeron que el Congreso no puede legislar sobre tarifas. Por eso les pido que demuestren que existe un peronismo responsable. Confío que van a actuar de manera racional. La Argentina no puede gastar más plata de lo que le ingresa" concluyó.

Embed



El presidente Mauricio Macri habló para referirse al proyecto que está en el Senado y que impulsa retrotraer las tarifas a diciembre del año pasado, acompañado por el ministro de Producción, Francisco Cabrera.