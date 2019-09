Macri en la marcha "sí se puede": "Ustedes no están solos, vamos a salir adelante"

Pasadas las 18, Mauricio Macri se subió al escenario montado en frente de las barrancas de Belgrano y aseguró: "Que estén acá significa mucho. Significa que compartimos el mismo amor por este país. Me sorprendieron".

















"Venía escuchando sus gritos y cantos desde que hablaba Lilita, me llenan en corazón. Gracias de verdad", dijo Macri y agregó: "Me sorprendieron el 24 de agosto cuando todos salieron de su casa a apoyarnos. ¡Pero hoy los invité yo para decirles que no están solos! Hoy comienza la marcha del sí se puede, por todo el país, hombro a hombro. Porque sabemos que un mejor país es posible".