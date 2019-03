Macri junto a Vargas Llosa: "Acá no hay Riquelme que te salve"

Mauricio Macri apeló a esa analogía futbolera, alusiva al multicampeón y uno de los mejores jugadores de Boca Juniors de la historia, para analizar la realidad del país y el rumbo de su gobierno en una jugosa charla que este martes mantuvo en uno de los salones de Parque Norte junto al escritor Mario Vargas Llosa, en una cena organizada por la fundación Libertad en el segundo día de visita de los reyes de España.





"Un amigo que me dijo que volverá a votar por usted me aseguró que usted se equivocó en el gradualismo", le comentó, a modo de pregunta, el premio Nobel de Literatura en una especie de entrevista en el salón Goldencenter, colmado por buena parte del gabinete nacional e invitados especiales, en una conversación iniciada por Gerardo Bongiovanni, presidente de la fundación Libertad.





Macri, reflexivo, se tomó unos segundos para contestar. "Acá muchos piensan lo mismo. Te voy a decir lo que pienso yo. No había conciencia del nivel de gravedad de lo que pasaba en la Argentina. Estábamos aislados. Estábamos ciegos, sin estadísticas. Sí acepto que perdimos tiempo, y pusimos énfasis y optimismo que no estaban en la posibilidad de ser cumplidas. El gradualismo también explica un gobierno en minoría, reformas estructurales, hay que llegar a consensos. En pobreza estamos en el mismo lugar de partida pero ahora lo que hay que hacer es persistir en este camino. No hay Riquelme que te salve", se sinceró el jefe de Estado frente a casi un millar de asistentes, en un salón colmado. Macri presidió Boca Juniors durante más de una década en la época de esplendor del astro xeneize.





Más allá del sinceramiento, Macri volvió a ratificar el rumbo de su gestión. "¿Qué va a hacer usted si vuelve a ganar las elecciones?", le preguntó Vargas Llosa. "Voy a tratar de ir por el mismo camino lo más rápido posible", contestó el Presidente. "¿Ve alguna posibilidad de solución?", volvió a preguntar el escritor peruano. "Está muy difícil. Lo conversamos ayer con el rey de España. Hace tiempo que vengo viendo esto. Lo que vive Venezuela es increíble. Y se muestra que siempre se puede estar peor. No soy optimista con lo que está pasando en Venezuela. Me alegra haber recibido ya a 180 mil venezolanos en este país, gente buena, de trabajo", resaltó el jefe de Estado, muy crítico, como su entrevistador ocasional, del régimen chavista.





"El cambio que hay que hacer es muy profundo. Hicimos avances, y estamos yendo ahora a un camino duro, a la gente le cuesta llegar a fin de mes, pero estoy convencido de que este es el camino. También está la duda electoral. Argentina va a desandar los compromisos, pero vamos a reafirmar el camino del diálogo. La campaña va a reafirmar que los argentinos no vamos a volver atrás", subrayó Macri en tono optimista, ya entrada la noche. Había llegado en compañía de su mujer, Juliana Awada.





Entre los asistentes sobresalían Marcos Peña, Patricia Bullrich, Pablo Avelluto, José Torello, Claudio Avruj, Eugenio Burzaco y los economistas Miguel Ángel Broda, Guillermo Nielsen y Ricardo López Murphy.





(Fuente: Infobae)