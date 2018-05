Macri junta a todos sus aliados en la Casa Rosada en busca de señal de fortaleza

Será una jornada intensa en la Casa Rosada, con una nutrida concurrencia de los referentes principales de Cambiemos. Mauricio Macri recibirá a Horacio Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal, gobernadores radicales, jefes parlamentarios y partidarios del PRO, la UCR y la Coalición Cívica, en un lunes con tensión luego de los sobresaltos de la semana pasada con la suba del dólar y las medidas controvertidas para contenerlo, y a la vez en la previa a la sesión en Diputados en la que la oposición buscará limitar los aumentos en los servicios públicos.





"La idea es estar juntos en los momentos complicados", resumió un alto funcionario. La primera será temprano: Rodríguez Larreta y Vidal estarán por la mañana con el Presidente y el jefe de Gabinete, Marcos Peña.





Se trata de una reunión de "mesa chica" habitual, marcaron en el Gobierno, aunque admitieron que el contexto le dará otra entidad. Será durante las primeras horas de actividad de los mercados, luego del salto que derivó en una caída de 5.000 millones de dólares de reservas.





Como contó este diario, el anuncio de sobrecumplimiento de la meta de reducción del déficit fiscal -para lo que el Gobierno tendrá que resignar obra pública- y la tasa de interés en un 40%, con su impacto negativo sobre el crecimiento, generó un freno en la corrida cambiaria y cierto alivio en despachos oficiales aunque sin detenerse el estado de alerta para los próximos días respecto de la reacción de los mercados y el impacto de la devaluación y el escenario volátil en los precios. En diez días, a su vez, el Banco Central afrontará un vencimiento de Lebac por 680 mil millones de pesos.





En la segunda reunión en la Casa Rosada habrá más referentes para la muestra de unidad y también estará encabezada por Macri, según confirmó uno de sus hombres cercanos. Será la llamada mesa nacional, prevista originalmente en Córdoba con la presencia de Peña y el ministro del Interior, Rogelio Frigerio: "La pasamos para acá, porque el Presidente quería estar".





​ A Vidal y Larreta se sumarán los gobernadores radicales Alfredo Cornejo (Mendoza), Gerardo Morales (Jujuy) y Gustavo Valdés (Corrientes), los parlamentarios Mario Negri y José Cano y dirigentes de la Coalición Cívica como Maricel Etchecoin y Maximiliano Ferraro. Por el Pro estarán Frigerio, Fernando De Andreis, Humberto Schiavoni y Francisco Quintana. El Presidente buscará aprovechar la presencia de los referentes aliados para mostrar fortaleza política, ratificar el rumbo de su gestión e insistir con la necesidad de librar la "batalla cultural" de la que las tarifas forman parte central de acuerdo con el pensamiento del jefe de Estado.





En principio no irá Elisa Carrió, acaso la primera en dar una señal de respaldo el mismo jueves con una foto con Juan José Aranguren y un encuentro con Peña en la Casa Rosada. Al día siguiente almorzó en la Quinta de Olivos. "No me preocupa el dólar, me preocupa la inflación", aseguró.





Los cuestionamientos de los aliados a los ajustes tarifarios, en especial de Cornejo y Carrió, de algún modo hicieron su parte para desencadenar este momento crítico, según la mirada de funcionarios macristas: esa discusión interna abrió la puerta a la confluencia de los sectores opositores para avanzar en conjunto en el Congreso.





En el radicalismo ahora estimaron que la reunión de la tarde implicará "un apoyo de la mesa nacional" al Gobierno, aunque cerca del Presidente lo relativizaron: "La semana pasada no hubo tensión política dentro de Cambiemos".





En el Gobierno anoche desestimaban la posibilidad de que las cumbres alumbren eventuales anuncios. De antemano no están previstos, en todo caso dependerá del comportamiento de los mercados y en principio los ministros del área económica no participarán de esas dos reuniones.





