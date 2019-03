Macri, habló sobre la ruptura de Cambiemos en Córdoba

Luego de que se confirmara la ruptura de Cambiemos en Córdoba, Mauricio Macri se refirió a la disputa entre Mario Negri y Ramón Mestre, quienes finalmente competirán en listas separadas.





"Lo que pasó fue que dos dirigentes importantes de Cambiemos no se pusieron de acuerdo en cómo dirimir sus candidaturas en una interna y llevaron las cosas a un punto en el que hoy vamos a tener dos candidatos que representan el mismo espacio. Es algo que no queríamos", señaló el mandatario. Y agregó: "Lo que pasó en Córdoba no pasó en otras provincias".





La ruptura se oficializó el miércoles luego de que Negri inscribió el espacio "Córdoba Cambia", que integrará junto a Héctor Baldassi y Luis Juez, mientras que Mestre, intendente de la ciudad de Córdoba, lo hará por la Unión Cívica Radical (UCR).





Crisis económica

Por otra parte, el Presidente aceptó que la Argentina atraviesa una recesión y aseguró que el país "debe buscar la estabilidad macroeconómica".

En este sentido, deslizó que el proceso electoral provoca inestabilidad económica. "Tenemos que demostrarle al mundo que entendimos, que no vamos a gastar más de lo que tenemos, que no vivimos de prestado, y que cobramos los mínimos impuestos para que crezca el sector privado y las Pymes", aseguró.

Fue allí cuando le pidió al electorado ratificar a Cambiemos por cuatro años más en el poder. "Tenemos que ratificar en un proceso electoral esto, porque esta situación (por las elecciones) también generan inestabilidad económica. Ahora hay una elección y el mundo está esperando ver si ratificamos este camino", enfatizó el jefe de Estado.

Fuente: TN