Acompañado por los ministros de Seguridad y Justicia, Patricia Bullrich y Germán Garavano, Macri señaló: "No puede ser que haya una parte de la dirigencia que apañe esto. No es aceptable, bajo ningún concepto. Más allá de los operativos policiales no puedo resignarme como presidente que para organizar un espectáculo haya que militarizar toda la Ciudad, es una locura y no es razonable".