El presidente sostuvo esta noche que "hoy confirmamos nuestro compromiso con el cambio" tras un "día inolvidable para nuestro querido país" y dijo que "aspiramos a más", en su discurso desde Costa Salguero.



El Jefe de Estado celebró que las elecciones legislativas hayan transcurrido "en paz" y señaló que todos los argentinos deben sentirse "contentos" por haberse podido "expresar libremente y definir qué país queremos vivir".



Macri, aseguró que "hoy no ganó un grupo de candidatos ni un partido", sino "la certeza de que podemos cambiar la historia para siempre", invitó a los que no votaron a Cambiemos a acercarse con su propuesta para construir una agenda "para que los argentinos vivamos mejor", y recordó que "no hay genios ni salvadores mesiánicos", sino hombres y mujeres decididos a "hacer las cosas bien", en su mensaje desde el búnker de Costa Salguero.

El presidente de la Nación llamó a caminar juntos, a darle valor a la verdad y al trabajo en equipo. "Tenemos que lograr sentirnos protagonistas, confiar el uno en el otro, sentirse orgullosos, aprender, superarse. Dejemos atrás esa idea del más vivo, del que premia al tramposo, al mentiroso, al estafados" dijo. Para finalizar aseguró que su gobierno está "iluminando y enfrentando a las mafias del narcotráfico y la corrupción" y ratificó que "la etapa más difícil ya pasó y el año que viene vamos a crecer aún más".