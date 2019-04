Macri: "El riesgo país sube porque en el mundo hay miedo de que los argentinos quieran volver atrás"

En diálogo con una radio de Venado Tuerto, el jefe de Estado aseguró: "Ahora está todo cruzado por la elección, el mundo duda que por ahí los argentinos quieren volver atrás y eso da mucho miedo al mundo, aumenta el riesgo país, toman posiciones defensivas, pero yo creo que están equivocados, que los argentinos no van a volver atrás".

"Los argentinos aprendimos que la magia no existe, que el mesianismo nos lleva a destruir la sociedad, a comportamientos patoteriles no sirven, no suman. Lo que suma es escucharse, dialogar, trabajar en equipo", agregó.