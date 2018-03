Buenos Aires. El presidente Mauricio Macri aseguró ayer que al Gobierno le "enloqueció el cambio de carátula" dispuesto por la Cámara Federal porteña en la causa por la que se encontraban detenidos el empresario Cristóbal López y su socio, Fabián de Sousa, porque se trata de "gente que se quedó con impuestos que no les correspondían".





"Lo peor es el cambio de carátula: eso nos enloqueció", afirmó Macri al ser consultado sobre la excarcelación de ambos empresarios dispuesta, junto con el cambio de carátula del expediente, por la Sala I de la Cámara Federal porteña, en las entrevistas que ayer por la mañana concedió a Radio 2 de Rosario y a Cadena 3 de Córdoba.





El mandatario consideró que la suma de $8.000 millones retenida por Oil Combustibles, perteneciente al Grupo Indalo, recaudada por la firma en calidad de agente de retención del impuesto a la transferencia de combustibles, "no es evasión sino que esta gente se quedó con impuestos que no les correspondían para comprar cosas, y que administraron mal". De esta forma se refirió al fallo de la Cámara Federal porteña que, con la firma de los jueces Jorge Ballestero y Eduardo Farah, cambió el delito de este expediente de "administración fraudulenta" a "retención indebida de aportes".





El Presidente entendió que ambos camaristas "se animaron a hacer lo que hicieron pensando en que no iba a haber reacciones", algo que no ocurrió y que el mandatario celebró como señal de que –dijo– "nos indigna cuando alguien viene a decirnos que quien se quedó con lo nuestro no cometió un delito".





Los recursos de apelación interpuestos, tanto por la excarcelación como por el cambio de carátula impuesto en la causa, se encuentran ahora a la espera de una definición en la Cámara Federal de Casación Penal.





En tanto, en el ámbito del Consejo de la Magistratura y merced a una presentación realizada por la diputada Elisa Carrió, la Comisión de Acusación y Disciplina abrirá la semana próxima una investigación sobre las conductas de Farah y Ballestero.





Defensa de Aranguren

El presidente respaldó al ministro de Energía Juan José Aranguren, luego de la polémica porque el miembro de su gabinete sigue manteniendo dinero en el exterior; aseguró que no habrá más aumentos de tarifas "grandes" y cuestionó el canje de pasajes por dinero de algunos diputados.





Macri respaldó al ministro Aranguren al destacar que "dejó su actividad privada, donde le iba muy bien, para hacerse cargo del mayor despelote que dejaron los kirchneristas", el energético.

Además, recordó que, por pedido de la Oficina Anticorrupción, debió vender las acciones que recibió de Shell al retirarse de la empresa, "en el momento del peor precio del petróleo en los últimos diez años, con lo cual perdió la mitad de su valor".





El jueves, Aranguren había dicho en una entrevista radial que mantiene dinero suyo depositado en el exterior y que lo repatriará "a medida que se recupere la confianza" en el país. "Yo no lo escuché, no sé si no se está sacando de contexto lo que dijo, pero lo que sí puede decir es lo que hizo Aranguren, que fue dejar su actividad privada, donde le iba muy bien, para hacerse cargo del mayor despelote que dejaron los kirchneristas, que era un país sin energía, que perdía reservas todos los días y con las tarifas por el piso, que nos llevaban cada día a más apagones", aseveró Macri al respecto.





En este marco, valoró las "nuevas varas" impuestas por la gestión de Cambiemos para lograr "una Argentina más ética y más transparente".