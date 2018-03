Macri concedió entrevistas a Cadena 3 y AM 1230 de Rosario, donde admitió que no escuchó a Aranguren "en vivo y en directo" y puso en duda que "no lo hayan sacado de contexto"por haber dicho este jueves que no repatriará sus fondos hasta no recuperar la confianza en el país.

El presidente recordó que el ministro "venía de una petrolera importante y le habían pagado en acciones, y entonces la Oficina Anticorrupción le dijo que tenía que vender las acciones, y lo hizo en el peor momento del precio del petróleo, lo que le costó una pérdida importante". "Lo hizo por los argentinos", resaltó.



Luego de valorar el gesto de su funcionario, el Presidente advirtió que, si Aranguren trae la plata al país, como le piden, podría generarse un conflicto de intereses.

"Las acciones que vendió, las dejó en el mismo lugar que las tenía, en el exterior. Será un proceso si algún día las trae. Pero, además, trayéndolas tiene que tener un segundo compromiso: tiene que hacer inversiones que no tengan conflicto de intereses. Si compra acciones de empresas locales y a esas empresas les termina yendo bien, se puede pensar que él podría haber influido", explicó.

Por otra parte, Macri prometió que "no habrá más ajustes grandes" y negó cambios en el equipo económico, además de reconocer que la inflación "pegó de nuevo un rebote".

Admitió que "estos meses, con el último ajuste grande de tarifas, la inflación pegó de nuevo un rebote", pero confió en que "en el segundo semestre de nuevo se va a ir planchando" hasta "lograr una inflación mucho menor en el 2019".

Al referirse a los aumentos de tarifas, apuntó a la herencia kirchnerista: "Se regalaba la energía, y un país que no cuida su energía, es un país que no cuida su futuro. Estamos llevando las tarifas al nivel de países de la región, como Uruguay o Chile. No estamos haciendo ninguna locura. Lo que tuvimos que hacer fue terminar con la anterior política, que era pan para hoy y hambre para mañana".



Asimismo, se refirió a la última medición de pobreza del Indec. "Debemos estar contentos, porque del 32%, que fue el punto de partida, hoy ya estamos en el 25,7%. Eso marca que vamos en la tendencia correcta, y más con la fuerte caída que ha tenido la indigencia, de la que salieron casi 610 mil personas", se entusiasmó.

Desde Chapadmalal, donde descansa por Semana Santa, el presidente Mauricio Macri, criticado por mantener su patrimonio en el exterior, al destacar que