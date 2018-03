Macri: "Cuando deje de ser presidente me retiro de la política"

En este marco, expresó que espera que haya 3 o 4 personas de las que lo acompañan que sean quienes estén frente al país después que finalice su mandato. En primer lugar, ponderó a la gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, a quien describió como un ser con una luz especial. Luego, nombró a Horacio Rodríguez Larreta, jede fe gobierno porteño, que destacó como "una máquina de trabajar". Por último, dijo que Marcos Peña, el jefe de gabinetes de ministros de la Nación, es una persona con una admirable claridad de pensamiento y "el hombre más importante que tiene este Gobierno".





Si bien nombró a sus herederos, no puntualizó sobre su posible reelección y sólo dijo al respecto que no va a abandonar, que se retirará de la política cuando deje la presidencia y que se imagina estudiando de vuelta cuando deje el sillón de Rivadavia.





Otras frases





"El centro de nuestro accionar tiene que ser la víctima y tenemos que cuidar a la gente, a los argentinos. Por eso en lo de Chocobar tomé una opinión. Necesitamos sentir que nuestros hijos salen a la noche y no mirar a qué hora vuelven".





"Los delincuentes entran y salen sistemáticamente. Es una mezcla de desidia, corrupción e ideología".





"Tenemos que hacer inclusión y aplicar la ley. Y las fuerzas de seguridad tienen que hacer prevención y disuasión. Mientras entramos a la villa y llevamos el agua, la luz, etc., la policía tiene que prevenir".





"Hay que hacer más cárceles. Y hay que hacer más de todo. Rutas, aeropuertos, cárceles. Lo bueno es que hemos lanzado el plan de infraestructura más grande de los últimos años. Vamos a tener una inauguración cada 48 horas".





​​"Hoy dependemos de que el mundo nos siga acompañando, pero esto no puede ser eterno: la Argentina tiene que volver a pararse sobre sus capacidades e ingresos".





"Queremos empresarios que traten bien a su gente, que cuiden el medio ambiente y que inviertan en lo que hacen".





"La mitad de los chicos que están comenzando el colegio en alguna parte de la Argentina no la terminan".





"Tenemos que lograr un sistema educativo de calidad, sobre todo en la educación pública".





"Ratifico lo que dije de que este es el mejor equipo que ha tenido la Argentina durante los últimos 50 años".





"En todo el gobierno anterior no se abrió ni una sola investigación sobre un funcionario propio. Laura Alonso ha abierto varias. Y algunas muy duras como el caso Etchevehere, o Aranguren".





"Una off shore no es ilegal, es ilegal si no la declaraste y pagaste impuestos".





"Yo tuve que dar explicaciones por una sociedad de 30 años, que estaba en el sarcófago. Se van a ir de la política con lo mismo que entraron".





"El kirchnerismo ha lanzado 700 mil denuncias, nos meten demandas todos los días, y hay fiscales de Gils Carbó que van y te imputan".

