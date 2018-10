Macri criticó a Moyano y comparó al populismo con una "borrachera"

El presidente Mauricio Macri cerró el Coloquio de IDEA y dejó varias definiciones sobre la posición actual del Gobierno: criticó (sin nombrarlo) a Hugo Moyano, comparó al populismo con una "borrachera" y hasta defendió la frustrada suba del gas en cuotas para compensar la devaluación. También pidió la ley de extinción de dominio para "recuperar el dinero que se robaron".





En medio del enfrentamiento con el jefe del Sindicato de Camioneros, Macri planteó que "no podemos tener un sistema mafioso en el transporte de carga. Si esto no cambia, miles de puestos de trabajo no se van a generar. Es una cuestión que limita nuestro futuro, porque el costo es prohibitivo". "Ustedes también tienen que dar esa pelea", arengó a los empresarios.





"Cada uno con un quiosquito, el peor era un impuesto de 90 dólares por contenedor, se lo había dado el gobierno anterior a Moyano y un amigo, un desastre. Esa pelea la tenemos que dar en todos los renglones", remarcó.





Al clausurar el encuentro empresario en Mar del Plata, Macri agradeció a "todos los argentinos por el nivel de compresión y tranquilidad. Se pronosticaban corridas bancarias en algunos medios y no pasó. Eso es porque muchos argentinos dicen 'Es aquí, es ahora, llegó la hora de cambiar la historia'. Hay algo que se está internalizado, no hay más realismo mágico", expresó.





Sobre el Populismo Macri planteó que "es muy tentador. Es hacer cosas que no tienen consecuencias. Es como esas fiestas inolvidables que te agarrás una borrachera tremenda y al día siguiente tenés un dolor de cabeza que se te parte. Llegamos al límite y al rincón final". Pero manifestó sus expectativas: "Está en nosotros. Siento que vamos evolucionando y creciendo".





Sobre ese punto, aprovechó para defender el frustrado aumento del gas en cuotas, al recordar que con ese tema "se volvió a dar ese debate profundo. Lo que había era aplicar la ley del 92", subrayó. Y contrapuso que "pesificar" el servicio "es lo que hizo el gobierno anterior y nos quedamos sin energía".









Final y escuetamente Macri se refirió a Carrió. Luego de que el panel le preguntara por las diferencias internas en Cambiemos, y se mencionara explícitamente a "Lilita", el Presidenta respondió: "Algunas cosas puedo explicar, otras no".





(Fuente: Diario Uno)