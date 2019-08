Macri, en Córdoba: "¿Qué vale más en la vida, los hechos o las palabras?"

En un acto en la Plaza de la Música de la capital provincial, donde el Presidente estuvo acompañado por el primer candidato de Juntos por el Cambio a diputado nacional, Mario Negri, y los demás postulantes de esa lista, entre ellos Soher El Sukaria, Hugo Romero, Leonor Martínez Villada y Luis Juez, Macri aseguró que "los cambios de raíz no se hacen de un día para el otro".





Mario Negri, que encabeza la lista, buscó dejarlo claro. "No es lo mismo que a la Argentina la gobierne los Fernández que la gobierne Mauricio Macri", sintetizó. Y aseguró: "Esta es la 21° que Mauricio Macri viene a Córdoba. Ella, la que está en Rosario, vino cuatro veces en ocho años y siempre enojada y siempre a discriminar a los cordobeses. Viene hoy el presidente no a pedir disculpas, vine a Córdoba porque es el motor de la producción, del desarrollo, a ratificar que el federalismo vino a quedarse en la Argentina".





Quizás el momento más proselitista fue cuando Negri pidió que se elija la boleta completa y dio la línea política: "No hay que conformarse con la boleta corta, no es lo mismo Macri que los Fernández gobernando la Argentina. Estas no son PASO con internas, no es para elegir candidatos, es para elegir el rumbo, hay que optar, o se va al pasado a morir o se va a pelear por el futuro", y presentó a Macri, que llegó a acompañado de Juliana Awada: "recibamos como se merece a un hombre de la casa, a un vecino, a un argentino que construye futuro".





A su turno, el Presidente destacó que "hace cuatro años acá empezó a gestarse esa decisión de cambiar, de decir 'basta', y acá empezó a escucharse algo que se transformó en un grito ensordecedor por toda la Argentina".





"El futuro depende solamente de nosotros. Es fácil decir cosas, pero lo importante es lo que uno hace", continuó el primer mandatario, al tiempo que reconoció que "estos años han sido difíciles, sobre todo después de la crisis mundial. Ustedes creyeron y confiaron, así que gracias queridos cordobeses".





A continuación, les preguntó a los presentes: "¿Qué vale más en la vida, los hechos o las palabras, que cualquier viento se las puede llevar? Acá hemos hecho muchas cosas en estos tres años y medio, hechos que valen más que millones de discursos. Hemos hecho muchas cosas, pero imaginemos por un instante todo lo que podemos hacer en los próximos cuatro años con un poco de viento a favor sobre estas bases que construimos".





"Ahora tienen que ratificar todo lo que hemos hecho, volver a inyectar desde el centro del país esa energía arrolladora, decir que esto vale la pena, que los cambios de raíz no se hacen de un día para el otro, son las bases para crecer los próximos 20 años", resaltó el Presidente.





En ese sentido, consideró que "este domingo se deciden muchas cosas, si seguimos avanzando hacia el futuro o volvemos al pasado, se decide si seguimos dando batalla contra la delincuencia, el narcotráfico, las mafias y la corrupción, se decide si se siguen respetando al que piensa distinto, si seguimos integrándonos al mundo o volvemos a darle la espalda y continuar en el estancamiento".





"Todo eso se define con tu voto, por eso es tan importante que todos vayamos a votar el domingo 11 de agosto. Esta incertidumbre política nos hace daño, esta duda que hay dentro y fuera del país, cuanto antes confirmemos que vamos para adelante, antes lo vamos a lograr. La Argentina que soñamos está en el futuro, no en el pasado. Si la mayoría de los argentinos decidimos que no vuelva a pasar, no va a volver a pasar. Este domingo necesito que nos acompañen con su voto para que demostremos que los argentinos juntos somos imparables. Vamos Córdoba, vamos Argentina", concluyó Macri.

(Fuente: Infobae)