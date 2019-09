Macri comienza la pelea para entrar en el balotaje con marchas y anuncios

El Presidente comenzará hoy, a las 17, en la Capital Federal su caravana por 30 ciudades del país, una gira bautizada por el oficialismo como la marcha del "Sí se puede". El escenario será en las Barrancas de Belgrano, un sitio favorable para el oficialismo.





Macri viajará durante unos doce minutos en el tren Mitre, renovado por la gestión de Horacio Rodríguez Larreta, y se bajará en la estación Belgrano C. Allí, y mirando hacia el parque, dará un discurso en un escenario móvil.





El Presidente y el jefe de Gabinete, Marcos Peña -habitualmente más optimistas que otros actores del oficialismo-, manifestaron en los últimos días que las PASO fueron solo una "opinión" de los votantes que expresaron su bronca contra el Gobierno. Y aseguraron que en las urnas del 27 de octubre "los argentinos tomarán una decisión" que le permitirá a Juntos por el Cambio arañar un ballottage.





Por eso, a partir de pasado mañana, Macri hará propuestas concretas de campaña, orientadas al bolsillo de la clase media. Es en ese estrato, que se mostró desencantado, donde Juntos por el Cambio cree poder recapturar voluntades.





La apertura del acto de esta tarde está programado para la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió. La diputada viene de una extensa gira por distintas provincias, donde presentó su libro y apoyó la reelección. También hablará el candidato a vicepresidente, Miguel Pichetto. "Son dos de los que se pusieron la campaña al hombro", señalaron desde el oficialismo.





Luego será el turno de Rodríguez Larreta, que dará la batalla para retener la ciudad en primera vuelta. Por último, hablará Macri. El Presidente estará rodeado de voluntarios de Juntos por el Cambio, que tienen la consigna de asistir con banderas de la Argentina.





Para darle un aire de espontaneidad al acto, en el comando central de campaña definieron relajar el habitual protocolo de actuación de la seguridad presidencial. El Presidente no llegará en la "cápsula" de vehículos colmados de custodios que suele trasladarlo. No habrá largos vallados y no estarán todos los presentes acreditados, como ocurrió en los actos previos a las PASO.





El esquema más flexible provocó las reservas del jefe de la Casa Militar, José Luis Yofre, encargado de cuidar la seguridad del Presidente. En el acto habrá custodios presidenciales, pero la idea es que pasen desapercibidos y no invadan la foto.





"Vamos a asumir riesgos", reconocieron en Pro. Y admitieron que no habrá cobertura total para eventuales escraches o protestas. En el oficialismo apelan a repetir la atmósfera que se vivió el 24 de agosto en la Plaza de Mayo, cuando Macri se asomó a saludar al balcón de la Casa Rosada.





Macri comenzará así su gira por distintos puntos del país. En el interior, la logística está a cargo de el secretario de Medios Públicos, Hernán Lombardi, que recorrió varias ciudades en los últimos días para buscar locaciones donde el Presidente pueda mostrarse e hizo de enlace con funcionarios y entidades locales para garantizar la convocatoria.





Macri se mostrará pasado mañana en Junín con la gobernadora María Eugenia Vidal. Y el martes irá a la provincia de Córdoba, para mostrarse con el candidato a diputado Mario Negri, cerca del sector industrial.





