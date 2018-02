Macri celebra su cumpleaños y lo hará analizando la situación de Moyano

En la primera reunión de gabinete del año que realizó el Presidente la semana pasada se abordó especialmente el asunto, y allí pidió el involucramiento de todos los funcionarios en lo que definió como "la lucha entre el pasado y el futuro en la Argentina". Dijo, también: "sé que no todos me acompañan con la misma intensidad en esto", "no todos ponen el cuerpo fuerte como tienen que ponerlo, pero es necesario enfrentarlo (a Moyano)".