"Hay que tener cuidado con lo que estamos viviendo. Tres días consecutivos de tranquilidad no significa que las cosas se hayan resuelto. Lo que hay que hacer es actuar en consecuencia con lo que decimos. Hoy estamos avanzando como argentinos para no vivir más de prestado porque gastamos más de lo que tenemos y así no podemos desarrollarnos", aseguró el jefe de Estado en una conferencia de prensa que compartió en Mendoza con el gobernador local, Alfredo Cornejo, y el ministro del Interior, Rogelio Frigerio.