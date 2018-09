Macri brindará un mensaje desde la Casa Rosada tras el anuncio del nuevo acuerdo con el FMI

Entre otros puntos, esto significa que el Central se compromete a no aumentar el nivel de la base monetaria hasta junio de 2019; además, la zona de no intervención se define inicialmente entre un valor del dólar a $34 y $44; y en el caso de que el tipo de cambio se encuentre por encima de la zona de no intervención, el BCRA realizará ventas diarias de moneda extranjera por hasta 150 millones de dólares.