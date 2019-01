Macri antes de viajar a Brasil iniciará en la Patagonia su primer destino electoral

Costa es un crítico feroz de Alicia y no tiene problemas en diferenciarse de Cambiemos, si ello apuntala su estrategia electoral: como no estaba de acuerdo en la asignación de partidas destinadas a Santa Cruz –que Nicolás Dujovne y Rogelio Frigerio negociaron con Kirchner-, el senador radical y futuro candidato a gobernador no votó el presupuesto 2019. Esa decisión parlamentaria, cuestionada en Balcarce 50, mejoró sus chances de derrotar al kirchnerismo en su propio feudo político.