Ahora en el equipo económico estudian volver a elevar la alícuota del impuesto y quieren enviarlo con el proyecto de Presupuesto 2019, que debe ingresar al Congreso antes del 15 de septiembre. Aumentar este gravamen no encontraría ninguna objeción por parte de los técnicos del Fondo Monetario, al contrario. No lo consideran un "impuesto distorsivo", como otros que afectan la competitividad de la economía, y tienen puesta la mira no solo en el déficit fiscal sino también en el rojo de la cuenta corriente del balance de pagos (el país gasta más dólares de los que genera). Un tercio de ese déficit se explica por la cuenta turismo.