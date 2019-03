Macri abre la Asamblea Legislativa y buscará dar un mensaje optimista en el Congreso

Según funcionarios que participaron de la elaboración del texto –Julieta Herrero, la directora general de Discurso, trabaja en el documento desde hace un mes, cuando se reunieron por primera vez con Macri-, habrá pasajes dedicados a la infraestructura, a la reducción del déficit fiscal y a avances en cuestiones vinculadas a la seguridad, entre otros rubros. La economía también tendrá su capítulo. "No hay manera de no hablar de la economía, la gente no es tonta", reconoció un secretario de Estado que leyó el monólogo.