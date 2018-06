Otro de los servicios que se verá resentido será el de taxis, porque el Sindicato de Peones de este transporte adherirá a la medida de fuerza. Es decir que los únicos coches que circularán serán los que sean manejados por sus propietarios.

También Bancaria se sumará y esto complicará a quienes necesiten hacer algún tipo de trámite, porque deberán sumarle un día más a la espera del fin de semana.

Los gremios docentes también se sumarán. En este caso puntual y según anticipó el ministro de Hacienda, Roberto Gattoni, a sanjuan8.com, analizarán si descuentan el día, debido a que los trabajadores no tendrán en qué movilizarse.

La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios adhiere al paro, por lo que los sindicatos de empleados de comercio del país también. Los trabajadores de comercio tienen la libertad de elegir ir o no, todavía el gobierno no expresó si es ilegal o legal, que significaría el descuento o no del día.





