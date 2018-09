Luego de una serie de descensos, el dólar volvió al alza

El dólar rebota este lunes 31 centavos a $ 38,12 en bancos y casas de cambio de la city porteña. De esta manera, corta una racha de tres ruedas en baja.



Se da en sintonía con el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), donde la divisa gana 41 centavos a $ 37,40.



En tanto, el dólar en el mundo caía este lunes y recortaba las ganancias de la semana previa, mientras los inversores apuntaban a activos más riesgosos como las monedas escandinavas alentados por un retroceso de los rendimientos de los bonos de países periféricos de Europa, como Italia.



La moneda estadounidense operaba levemente a la baja frente a una canasta de monedas relevantes, en 95,34, después de subir un 0,23% la semana pasada, su mayor alza en casi un mes.



El franco suizo, considerado una moneda de refugio, bajaba un 0,5% frente al dólar y el euro, ya que los rendimientos de los bonos italianos se redujeron ante la esperanza de que el nuevo gobierno sea prudente con sus políticas fiscales.



El diferencial de rendimiento de los bonos a 10 años de Italia y Alemania disminuyó a 234 puntos básicos el lunes, su nivel más bajo en seis semanas y 55 puntos básicos por debajo de los niveles más amplios de la semana pasada.



Asimismo, un índice de las monedas de mercados emergentes bajó un 0,4% a mínimos cercanos a una semana. La rupia india cayó a un mínimo histórico, mientras que el dólar de Hong Kong tocó el extremo inferior de un rango de operación.



Cabe recordar que el viernes el dólar descendió 59 centavos a $ 37,81 y acumuló una caída en la semana de 0,5% (19 centavos).



El billete se movió en línea con el segmento mayorista, donde la divisa perdió 36 centavos a $ 36,99 en una rueda donde volvieron a predominar la oferta y los ingresos desde el exterior luego de que el presidente del Banco Central, Luis Caputo, asegurara que la moneda norteamericana llegó a un precio "muy competitivo" y vaticinó que "estamos yendo a un nivel de tranquilidad".



"Estamos buscando anclar las expectativas y a cortísimo plazo vemos una mayor tranquilidad. Hoy ya estamos cerca del nivel de tipo de cambio real multilateral de 2003, que era de 43 pesos (actuales)", enfatizó el funcionario.



En el mercado de dinero entre bancos, el "call money" continuó operando a un promedio del 59%. En "swaps" cambiarios se pactaron u$s 73 millones para tomar y/o colocar fondos en pesos mediante el uso de compra-venta de dólares para el próximo lunes. Las tasas de Lebac en el circuito secundario operaron estables en sus rendimientos operándose la de 12 días al 60%.



En el Rofex, donde se negociaron u$s 745 millones, más del 60% se pactó para septiembre y octubre con precios finales a $ 37,82 y $ 39,33 a una tasa del 35,61% y 42,76% TNA, respectivamente.



En el mercado informal, el blue se hundió $ 1,10 a $ 37,50, según el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño. En tanto, el "contado con liqui" bajó 53 centavos a $ 37,19.



Por último, las reservas del Banco Central subieron u$s 66 millones hasta los u$s 51.210 millones. Se trató de la segunda alza consecutiva.