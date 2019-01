Luego de la renovación de Letes, el dólar opera estable a $ 38,53

El billete verde cotiza sin cambios en bancos y agencias de la city porteña, según el promedio. Ayer el Tesoro logró renovar el 100% de las Letes que vencían y colocó u$s 1050 millones, mientras que la divisa cayó 17 centavos, perforó la banda de no intervención y habilitó al BCRA a intervenir con la compra de u$s 50 M. El blue, en tanto, cerró a $ 38,75.