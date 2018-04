Luego del fallo que absolvió a Lampasona habló la médica que atendió a la adolescente

La ginecóloga Rosana González, integrante de la Red de Géneros, se sumó al repudio contra el fallo del Tribunal en la causa de abuso sexual a una estudiante sanjuanina contra Enzo Lampasona. La profesional dijo sentirse "sorprendida" por la sentencia debido a que los médicos constataron lesiones en la víctima.





"El fallo nos sorprendió, sobre todo a las que fuimos testigos, porque éramos tres ginecólogas, una trabajadora social y un ginecólogo varón, que coincidimos absolutamente con lo que veíamos" dijo González en diálogo con El Vespertino de Radio Seis, un medio de Bariloche.





"No hubo contradicciones en nuestro relato y la verdad es que el fallo es escandaloso, no tiene en cuenta el relato de la menor, donde en casos de abuso sexual toma relevancia porque justamente son actos sin testigos" afirmó González.





El escrito, además menciona que la víctima no contó con el respaldo de sus compañeros de colegio en la denuncia, pero la ginecóloga asegura que el comunicado de las organizaciones feministas "lo movilizan compañeras de ella que no han viajado".





"¿Por qué se le cree a quien va a declarar y no cree en lo que nosotros vimos?" interrogó González y se permitió hacer una conjetura: "yo creo que hay un poder detrás de todo esto que está presionando, no sé si explícita o implícitamente, hay una construcción machista en la cabeza de los jueces. Yo cuando fui a declarar eran todos varones, poniendo el duda el relato de una adolescente" cuestionó.





"Los jueces también se han criado en esta sociedad patriarcal que a todos nos atraviesa, lo que pasa es que por la función que ocupan, tienen la obligación de tener una mirada con perspectiva de género, tienen que acordarse de la Convención del Niño, Niña y Adolescente, que no la tuvieron muy en cuenta" agregó González.





Para la ginecóloga, el fallo "es peligroso" porque "cada fallo es como una enseñanza: tiene un mensaje escrito, hay un mensaje para la sociedad, para otras chicas que no se van a animar a denunciar".





La médica recordó que además existe una filmación de la cámara de seguridad de la recepción del hotel Patagonia, donde se ve a la adolescente "llorando, pidiendo auxilio, pero no se la tiene en cuenta". González sostiene que esa actitud "habla de una naturalización" del abuso.





"Yo de las cuestiones técnicas no puedo opinar pero sí de lo que vi" aclaró la ginecóloga preguntándose "por qué tenía el cuerpo como lo tenía". "No voy a ser morbosa ni entrar en ningún detalle pero había situaciones de violencia. Yo le saqué las fotos, era una chica que estaba en shock emocional" afirmó.









González recordó que asistió a la joven "desde el primer momento". Dijo que esa mañana la llevaron a un ginecólogo particular "después de insistir".





"No estaba borracha, estaba lúcida. Ella sostuvo esa agresión, la llevaron al mediodía al consultorio de un doctor particular, del Dr. Romairone y él me llamó. Ahí hablamos con la mamá y el relato de ella fue siempre el mismo" dijo. Luego la trasladaron al hospital, "porque es donde hay un protocolo de abuso y sabia yo que había profesionales para que la atienden".





"La vieron dos ginecólogas, yo no me moví de al lado de ella, vino el fiscal, la defensora de Menores, el Dr. Saccomanno y como ella no quería la presencia de ningún varón le saque yo las fotos y Saccomanno hizo los informes de las lesiones que tenía. Estaba todo registrado pero parece que no alcanzó" lamentó González.





Fuente: Bariloche 2000