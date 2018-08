Luego de 13 horas, culminó el allanamiento al departamento de Cristina Fernández en Recoleta

En las inmediaciones del lugar hubo al menos 50 militantes de Unidad Ciudadana, aunque la ex mandataria no se encontraba en el interior, ya que decidió esperar en la casa de su hija Florencia.





Cerca de las 21 de ayer, retiraron del domicilio un maletín plateado. Fue una mujer de la policía, que se fue rápidamente, sin responder preguntas sobre el contenido de lo que se transportaba. Salió vestida de blanco, se cambió al tradicional uniforme azul, se subió a una camioneta de la Federal y emprendió viaje.

El mismo procedimiento se inició en Río Gallegos a las 14.45, en la calle Mascarello 441, mientras se espera que ocurra lo propio en El Calafate, en la calle Padre de Agostini y Los Tehuelches. Finalizó luego de las 19.

Este miércoles, en la intersección de las calles Uruguay y Juncal, alrededor de 300 militantes siguieron en sus celulares la sesión del Senado frente al departamento de Cristina Kirchner.





CFK, una de las últimas oradoras de la sesión, habló más de 40 minutos y basó su defensa en críticas hacia el Gobierno. También dejó en claro que no está arrepentida de nada: "No me van a hacer arrepentir. Si creen que con los Bonadio, los desafueros, me voy a arrepentir, no. No me arrepiento de nada de lo que hice. Me arrepiento de no haber sido lo suficientemente inteligente o amplia para poder persuadir o convencer de que lo que estábamos haciendo, con errores o aciertos, había mejorado la vida de millones de argentinos y la posición de la República Argentina".





Horas antes de la sesión, la ex jefa de Estado le había pedido al Senado que autorizara los allanamientos y planteó una serie de exigencias con las intención de condicionar al juez Bonadio.