Los padres del siglo XXI: más cercanos a sus hijos y atentos a lo que necesitan

Por la situación que estamos atravesando, la crianza se ha transformado en un aspecto de la vida de la familia donde ambos comparten una co-responsabilidad, en el mejor de los casos. Por lo tanto la mamá y el papá alternan sus roles y sus funciones de acuerdo a las necesidades y las oportunidades laborales de cada uno.

La especialista define el perfil de un papá de hoy en día como "un papá más consciente de la importancia del lugar que ocupa en la vida de sus hijos, un papá con compromiso e involucramiento afectivo, y con más contacto con sus hijos".



Pero esto depende de la historia de cada hombre que también es hijo. que se convierte en papá. Esta historia si no se piensa y recuerda, de alguna manera, puede condicionar su manera de ejercer el rol. "Tal vez él preguntarse cómo fue él como hijo, cómo fue criado, qué lugar ocupó y ocupa en la familia, es una suerte de respuesta cuando uno se pregunta si es un papá presente o ausente, en su nuevo rol de padre", indica Líbenson.

Los niños no son adultos en miniatura





En los últimos años comenzó a haber más consciencia de que los niños no son adultos en miniatura y que no es bueno tratarlos como si lo fueran.También sabemos que no es correcto ni pegar ni lastimar a un niño con el objetivo de enseñarle lo que está bien o lo que está mal. "Pero esto no significa que se lleve a la practica . no significa que se cumpla,. Hay algunos papás que reconocen que pese a saber que no es algo bueno, no lo pueden manejar y de alguna manera piensan que un chirlo a tiempo ayuda. No concuerdo en absoluto con este concepto. Tanto un chirlo físico como una palabra agresiva dañan tanto al cuerpo como el alma de los niños, y deja marcas para siempre", asegura Alejandra quien también participa del programa radial "Mamás Felices".