Los jubilados sin bono de fin de año: así lo confirmó la ANSES

Durante la presentación de un informe ante la Comisión Bicameral Parlamentaria de Control de Fondos de la Seguridad Social, Basavilbaso expresó: "No hay bono para los jubilados. Estamos monitoreando la situación social en forma permanente, pero no está previsto un bono de fin de año". "A mí me encantaría que la jubilación mínima sea mucho mayor pero la realidad es que tenemos dinero finito que no nos alcanza para todos", agregó el titular de la ANSES.





De ese modo, Basavilbaso confirmó lo que otros funcionarios ya advertían desde octubre y que adelantó el fin de semana pasado el Diario Perfil. Si bien el año pasado, un decreto otorgó $750 a todos los pasivos que cobraran menos de $10 mil, para compensar el nuevo coeficiente de Ley de Movilidad, en aquella oportunidad se destacó de manera enfática que el pago acordado era "por única vez".





El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, ya lo había afirmado a principios de octubre que no estaba en los planes del Gobierno una compensación económica para la población pasiva. "Por ahora no está prevista una ayuda especial para los jubilados, pero en caso de que fuera necesario lo evaluaríamos", había consignado el funcionario en diálogo con Luis Novaresio para el programa Novaresio 910, emitido por radio La Red.





Fuente: Perfil