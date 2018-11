Los familiares de los tripulantes pidieron que el Gobierno "reflote el submarino"

Durante el encuentro, que tuvo lugar cerca de las 16, se mencionaron los nombres de cada uno de los marineros, se cantó el himno nacional y hasta se rezó un Padre Nuestro. "¡Ara san Juan presente, ahora y siempre!" y "¡44 corazones de acero presentes, ahora y siempre!" fueron algunas de las frases más escuchadas. "Gracias por estar y acompañarnos. Queremos que el Gobierno, con colaboración de la jueza, pueda refllotar el submarino. No nos conformamos con imágenes. No queremos que queden abandonados en el mar. Tenemos ahora una segunda lucha", expresó una de las presentes. "El Gobierno se comprometió a reflotarlo. Queremos saber la verdad, queremos saber si ellos están ahí, qué le pasó al submarino y cuál fue la causa del hundimiento". agregó.





En el lugar, se mostraron banderas con leyendas e imágenes de los marineros.





"Es un momento muy difícil. Siento que volvimos para atrás en el tiempo. Estamos como al principio, nos siguen mintiendo. Ahora dicen que lo encontraron cuando pasaron miles de veces por ahí. Seguimos sin saber qué van a hacer", detalló Cristian, otro de los familiares, en declaraciones al canal C5N.





"El Gobierno no se hizo cargo de la situación. Se lavaron las manos ampliamente. No nos atendieron. Eramos una manga de locos acá que veníamos a hacer lío. Estábamos manifestándonos mientras el Presidente que jugaba al golf", dijo. "Queremos que lo refloten. Esto no es para hacer política", insistió Luisa Rodriguez, mamá de otro de los tripulantes, quien además contó que su hijo ya le había advertido, antes del hundimiento de la nave, que algún día no "iban a regresar" a tierra, ante la falta de recursos. "Yo no le tomé importancia a lo que me decía", resaltó la mujer, acongojada.





Esta mañana, el ministro de Defensa, Oscar Aguad, junto al jefe de la Armada, vicealmirante José Luis Villán y el exvocero de la fuerza, Enrique Balbi, brindaron una conferencia de prensa desde el Edificio Libertad en Retiro, para oficializar los detalles del hallazgo del submarino ARA San Juan, hecho que se produjo a un año de su desaparición. "No tenemos medios para rescatarlo", admitió.





El saliente el titular de la cartera de Defensa no pudo responder los nuevos enigmas que se abren en el tema: las posibilidades técnicas de rescatar partes de la nave o eventualmente víctimas, los costos que podría demandar esa empresa, y hasta las derivaciones judiciales que podrían abrirse. La Armada Argentina dio a conocer, además, las primeras fotografías del submarino. Se trata de tres impresiones que corresponden a la sección de proa (A), la hélice (B) y la vela (C).

Fuente: Perfil