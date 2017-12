Los familiares de los submarinistas criticaron duramente a Aguad

Las declaraciones del ministro de Defensa, Oscar Aguad, en las que entre otras definiciones, dio por "muertos" a los 44 tripulantes del ARA San Juan, causaron malestar entre varios de los familiares de los submarinistas.



Sandra Velasco, consideró como "desubicado dar este tipo de noticia en un programa de televisión" el alusión a la emisión del canal TN en la que habló y llamó a que de "explicaciones" ante las familias de los tripulantes.



"Fue una falta de respeto. Que un jueves explotaron, otro que ya no los buscaban, ahora que están todos muertos", cuestionó.



"Tengo la sensación de que este ministro no tiene mucha idea de la Armada", expresó.



Claudio Rodríguez quiere saber desde cuándo Aguada sabe lo que ocurrió con el submarino.



"El viernes no dijo que estaban todos muertos. Dijo que se iba a buscar, explicó porque se había abandonado (el rescate).



Le preguntaría cómo sabe si están muertos y dónde están", sostuvo en ese sentido en diálogo con Radio 10.



Ese día el ministro tomó contacto por primera vez con los familiares den la base naval de Mar del Plata y recibió fuertes reproches, entre los cuales se encuentra el de una mujer que acusó al Gobierno de "abandono de persona".