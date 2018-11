Los familiares del ARA San Juan marcharán por primera vez para pedir justicia

Los familiares de los 44 tripulantes del submarino ARA San Juan marcharán a Plaza de Mayo este lunes a partir de las 17 y, aquellos que están en Mar del Plata , a la base naval de esa ciudad.





El motivo es para reclamar justicia, que se investigue qué ocurrió con el submarino y que se reflote del fondo del mar a la nave. No es novedad que los familiares no están conformes con el tratamiento que el Gobierno hizo del tema o por el hecho de que se haya demorado un año en encontrar el buque.





"Luchamos, lloramos. El submarino se puede sacar", aseguró Yolanda, madre de Leandro Cisneros. "Los familiares se están quedando y están viniendo más de todas partes", agregó en la puerta del Hotel Tierra del Fuego.





"Tenemos la esperanza de que escuchen a los familiares y que por respeto a nosotros y a nuestro duelo quieran reflotar el submarino porque sabemos que se puede hacer. Ya lo ubicaron, ahora que nos entreguen a nuestros seres queridos", dijo Cecilia, la mujer del tripulante Luis Leiva. "Estamos esperando novedades para saber cómo está el casco y vamos a empezar a luchar para el reflotamiento, para encontrar una respuesta y finalmente saber bien qué pasó", insistió.





"Estamos viviendo una pesadilla. Yo quería otro desenlace. Hasta el viernes cuando llegó este parte, yo lo seguía esperando. Me cuesta soltarlo. Ahora solo pienso en luchar y en pedirle a la jueza que por favor colabore para que refloten al submarino. Voy a seguir pidiéndolo. Todo el pueblo argentino quiere que lo refloten, saber la verdad y ver que ellos están ahí. No me sirve que Hernán quede en el mar, yo lo necesito ver, saber que su cuerpo está ahí. Voy a seguir luchando por eso", afirmó Marcela Moyano, la mamá de Hernán Rodríguez.